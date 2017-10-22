"Строгино" разгромило пензенский "Зенит", московское "Торпедо" проиграло "Металлургу"

Московское "Торпедо" на выезде уступило липецкому "Металлургу" в матче 14-го тура первенства ПФЛ. В других встречах "Ротор-Волгоград-2" уступил "Химику", а "Строгино" разгромило "Зенит" из Пензы.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Центр"
14-й тур
"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Химик" (Новомосковск) - 0:1 (0:0)
Гол: Гущин, 75 (0:1).
Предупреждение: Губочкин, 42.
Удаление: Губочкин (Р), 62.
Судья: Марушко (Самара).
Волгоград. Стадион "Зенит".
"Строгино" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 4:0 (2:0)
Голы: Сергеев, 34 (1:0). Поликарпов, 40 (2:0). Сергеев, 86 (3:0). Сергеев, 90+1 (4:0).
Судья: Сухов (Нижний Новгород).
Москва. Стадион "Янтарь".
"Металлург" (Липецк) - "Торпедо" (Москва) - 2:1 (0:1)
Голы: Путилин, 33 (0:1). Мызгин, 70 (1:1). Гамеев, 88 (2:1).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
Липецк. Стадион "Металлург".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/