"Строгино" разгромило пензенский "Зенит", московское "Торпедо" проиграло "Металлургу"

Московское "Торпедо" на выезде уступило липецкому "Металлургу" в матче 14-го тура первенства ПФЛ. В других встречах "Ротор-Волгоград-2" уступил "Химику", а "Строгино" разгромило "Зенит" из Пензы.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Центр"

14-й тур

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Химик" (Новомосковск) - 0:1 (0:0)

Гол: Гущин, 75 (0:1).

Предупреждение: Губочкин, 42.

Удаление: Губочкин (Р), 62.

Судья: Марушко (Самара).

Волгоград. Стадион "Зенит".



"Строгино" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 4:0 (2:0)

Голы: Сергеев, 34 (1:0). Поликарпов, 40 (2:0). Сергеев, 86 (3:0). Сергеев, 90+1 (4:0).

Судья: Сухов (Нижний Новгород).

Москва. Стадион "Янтарь".



"Металлург" (Липецк) - "Торпедо" (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Путилин, 33 (0:1). Мызгин, 70 (1:1). Гамеев, 88 (2:1).

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

Липецк. Стадион "Металлург".