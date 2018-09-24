Ставропольское "Динамо" обыграло Академию футбола имени В. Понедельника

В матче 9-го тура первенства Олимп – ПФЛ в группе "Юг" ставропольское "Динамо" на выезде обыграло Академию футбола имени В. Понедельника со счетом 3:1. Ростовская команда занимает последнее место в турнирной таблице группы "Юг".
Олимп – ПФЛ
Группа "Юг"
9-й тур
АФ им. В. Понедельника (Ростов-на-Дону) – "Динамо" (Ставрополь) – 1:3 (0:1)
Голы: Курачинов, 39 (0:1). Савин, 54 (1:1). Абдоков, 81 (1:2). Есин, 86 (1:3).
Судья: Шафеев (Волгоград).
24 сентября. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/south/
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