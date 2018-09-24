Ставропольское "Динамо" обыграло Академию футбола имени В. Понедельника

В матче 9-го тура первенства Олимп – ПФЛ в группе "Юг" ставропольское "Динамо" на выезде обыграло Академию футбола имени В. Понедельника со счетом 3:1. Ростовская команда занимает последнее место в турнирной таблице группы "Юг".

Олимп – ПФЛ

Группа "Юг"

9-й тур

АФ им. В. Понедельника (Ростов-на-Дону) – "Динамо" (Ставрополь) – 1:3 (0:1)

Голы: Курачинов, 39 (0:1). Савин, 54 (1:1). Абдоков, 81 (1:2). Есин, 86 (1:3).

Судья: Шафеев (Волгоград).

24 сентября. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".