Станция МЦК "Автозаводская" может быть переименована в "Торпедо"

Документы с просьбой переименовать станцию МЦК "Автозаводская" в "Торпедо" находятся на заключительной стадии подготовки. Об этом "СЭ" сообщил председатель совета директоров московского футбольного клуба "Торпедо" Павел Поселенов.

- Сейчас данный вопрос (о переименовании станции. - Прим. "СЭ") находится в стадии проработки. Но мы понимаем, что для этого нужно. Готовим документы, чтобы инициировать данный процесс - они находятся на финальной стадии, - сказал Поселенов.

По словам председателя совета директоров "Торпедо", документы будут переданы в мэрию.

- Будем общаться с городом. Пока же не можем утверждать, что у нас все получится. Может быть, будет предложен другой вариант. И зачастую важные вопросы решаются путем голосования - например, на сайте "Активный гражданин", - отметил Поселенов.

- Мы считаем, что переименование станции - это правильно и справедливо в отношении такого легендарного клуба, как "Торпедо" - сказал руководитель клуба. (Илья АНДРЕЕВ)