"Спорт-Экспресс" стал лауреатом премии имени Дмитрия Пасынского

1 июня в Москве состоялись общее собрание членов ПФЛ и торжественный вечер, на котором были подведены итоги сезона-2017/18.

В рамках мероприятия состоялась церемония чествование победителей, призеров и лауреатов сезона.

Лауреаты сезона

Лучшие игроки

Группа "Запад" – Антон Зиньковский ("Чертаново" Москва)

Группа "Центр" – Роман Павлюченко ("Арарат" Москва)

Группа "Юг" – Илья Белоус ("Афипс" Афипский, "Краснодар-2")

Группа "Урал-Приволжье" – Руслан Мухаметшин ("Мордовия" Саранск)

Группа "Восток" – Богдан Карюкин ("Динамо-Барнаул")

Лучшие бомбардиры

Группа "Запад" – Антон Зиньковский ("Чертаново" Москва)

Группа "Центр" – Иван Сергеев ("Строгино" Москва)

Группа "Юг" – Артем Геворкян ("Афипс" Афипский)

Группа "Урал-Приволжье" – Сергей Игнатьев ("Челябинск")

Группа "Восток" – Александр Гаглоев ("Сахалин" Южно-Сахалинск)

Лучшие тренеры

Группа "Запад" – Игорь Осинькин ("Чертаново" Москва)

Группа "Центр" – Виктор Навоченко ("Энергомаш" Белгород)

Группа "Юг" – Александр Сторожук ("Афипс" Афипский)

Группа "Урал-Приволжье" – Марат Мустафин ("Мордовия" Саранск)

Группа "Восток" – Константин Дзуцев ("Чита")

Лауреатом учрежденной в 2015 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского "За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола" стали издательский дом "Спорт-Экспресс".