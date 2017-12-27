Совдир "Торпедо" назначил Еленцеву президентом клуба, полномочия Тукманова прекращены

Елена Еленцева официально назначена новым президентом ФК "Торпедо". Такое решение было принято во вторник на первом заседании нового совета директоров, который накануне был избран советом акционеров.

"Вечером 26 декабря состоялось первое заседание Совета директоров обновленного состава, на котором был избран председатель совета директоров общества. Им стал Поселенов Павел Александрович. Также на заседании было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента общества Тукманова Александра Вячеславовича с 27 декабря 2017 года и об избрании президентом АО ФК "Торпедо Москва" Еленцевой Елены Васильевны", – говорится в сообщении пресс-службы "Россиума".

Как ранее сообщал "СЭ", Тукманов покинет "Торпедо". (Андрей СИЗЯКИН)