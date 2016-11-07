"Солярис" забил шесть мячей в ворота "Коломны"

"Солярис" на своем поле разгромил "Коломну" (6:0) в матче 16-го тура группы "Запад" первенства ПФЛ. Причем гости провели большую часть встречи в меньшинстве из-за удаления в первом тайме защитника Ильи Широкова.
Этот успех позволил "Солярису" подняться на шестое место в турнирной таблице. Его следующим соперником станет смоленский ЦРФСО.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
16-й тур
"Солярис" (Москва) – "Коломна" (Коломна) – 6:0 (2:0)
Голы: Барсов, 36 (1:0). Турсунов, 41 (2:0). Земченков, 51 – с пенальти (3:0). Садов, 52 (4:0). Ляднев, 80 (5:0). Поварницын, 81 (6:0).
Удаление: Широков (К), 34.
7 ноября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/west/