"Солярис" забил шесть мячей в ворота "Коломны"

"Солярис" на своем поле разгромил "Коломну" (6:0) в матче 16-го тура группы "Запад" первенства ПФЛ. Причем гости провели большую часть встречи в меньшинстве из-за удаления в первом тайме защитника Ильи Широкова.

Этот успех позволил "Солярису" подняться на шестое место в турнирной таблице. Его следующим соперником станет смоленский ЦРФСО.

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ПФЛ

Группа "Запад"

16-й тур

"Солярис" (Москва) – "Коломна" (Коломна) – 6:0 (2:0)

Голы: Барсов, 36 (1:0). Турсунов, 41 (2:0). Земченков, 51 – с пенальти (3:0). Садов, 52 (4:0). Ляднев, 80 (5:0). Поварницын, 81 (6:0).

Удаление: Широков (К), 34.

7 ноября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".