"Солярис" разгромил "Псков-747" в ПФЛ

В ПФЛ состоялись очередные матчи 7-го тура. В зоне "Запад" "Солярис" забил четыре безответных мяча команде "Псков-747". По два мяча на свой счет записали Ляднев и Барсов.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
7-й тур
"Солярис" (Москва) - "Псков-747" - 4:0 (2:0)
Голы: Ляднев, 3 (1:0). Ляднев, 9 (2:0). Барсов, 47 (3:0). Барсов, 71 (4:0).
Предупреждения: Поляков, 10. Добролович, 27. Ременчик, 37. Крупенин, 47. Недорезов, 49.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
2 сентября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Строгино" (Москва) - 0:0
Предупреждения: Ларионов, 71. Драгунов, 77.
Судья: Кравченко (Псков).
2 сентября. Орехово-Зуево. Стадион "Знамя Труда".
"Текстильщик" (Иваново) - "ЦРФСО" (Смоленск) - 1:1 (0:0)
Голы: Орлов, 54 - с пенальти (1:0). Васильев, 88 - с пенальти (1:1).
Предупреждения: Блынду, 10. Митин, 45. Фомин, 48. Минченков, 49. Баннов, 74. Рытов, 87.
Удаления: Блынду (ЦРФСО), 52. Фомин (Текстильщик), 80.
Судья: Кудряшов (Вологда).
2 сентября. Иваново. Стадион "Текстильщик".
"Домодедово" (Москва) - "Коломна" - 1:0 (0:0)
Гол: Бакланов, 71.
Предупреждения: Гадзаов, 28. Федотов, 47. Зюзин, 67. Джигкаев, 88. Николаев, 90+1. Шакир, 90+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
02 сентября. Домодедово. Стадион "Авангард".
"Торпедо" (Владимир) - "Спартак" (Кострома) - 1:0 (0:0)
Гол: Заикин, 55
Предупреждения: Рудаков, 8. Каратыгин, 39. Недогода, 86. Граб, 90+1.
Удаление: Зинин (Торпедо Вл), 30.
Судья: Ксенофантов (Ступино).
2 сентября. Владимир. Стадион "Торпедо".
"Динамо СПб" (Санкт-Петербург) - "Долгопрудный" - 1:0 (0:0)
Гол: Кулишев, 70.
Предупреждение: Рогов, 30.
Судья: Чернецов (Смоленск).
2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
Группа "Юг"
6-й тур
"Спартак Вл" (Владикавказ) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:2 (2:1)
Голы: Дмитриенко, 9 (0:1). Гатикоев, 24 (1:1). Караев, 26 (2:1). Дмитриенко, 51 (2:2).
Нереализованный пенальти: Гудаев (Биолог-Новокубанск), 90+1 (мимо)
Предупреждения: Караев, 12. Дудайти, 29. Алборов, 45. Гудаев, 55. Бастрон, 65. Засеев, 90+1.
Удаление: Дудайти (Спартак Вл), 45+1.
Судья: Хомченко-Глуховский (Астрахань).
02 сентября. Владикавказ. Стадион "Республиканский".
"Ротор" (Волгоград) - "Афипс" (Афипский) - 2:0 (1:0)
Голы: Сечин, 31 - с пенальти (1:0). Губочкин, 74 (2:0).
Предупреждения: Жданов, 19. Яковлев, 22. Олеников, 28. Гараев, 61. Хайманов, 61. Кожемякин, 68. Халваши, 90+1.
Удаление: Хайманов (Афипс), 78.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
02 сентября. Волгоград. Стадион "Зенит".
"Черноморец Н" (Новороссийск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 0:0
Предупреждения: Аброскин, 9. Резников, 54. Арлашин, 59. Гыстаров, 74. Пуляев, 77. Петрук, 84.
Судья: Гуренко (Астрахань).
02 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Сочи" (Сочи) - 1:0 (0:0)
Гол: Удунян, 64 (1:0).
Предупреждения: Лозенков, 30. Меджидов, 31. Киселев, 36. Муслимов, 72. Бабенко, 86. Корголоев, 89. Гаджикадиев, 90+1.
Судья: Смирнов (Кисловодск).
02 сентября. Махачкала. Стадион "Динамо".
"Динамо" (Ставрополь) - "Краснодар-2" - 2:0 (0:0)
Голы: Розов, 51 (1:0). Магомедов, 60 - с пенальти (2:0).
Предупреждения: Черов, 41. Назаров, 59.
Судья: Степаян (Ростов-на-Дону).
02 сентября. Ставрополь. Стадион "Динамо".
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба М" (Майкоп) - 1:2 (0:0)
Голы: Ашев, 48 (0:1). Арефьев, 73 (0:2). Джатиев, 89 (1:2).
Нереализованный пенальти: Датхужев (Дружба М), 28 (вратарь)
Предупреждения: Абидинов, 6. Мулляр, 45. Муков, 52. Дудин, 59. Волков, 61. Шогенов, 90+1.
Удаление: Абидинов (Машук-КМВ), 28.
Судья: Кукуян (Сочи).
02 сентября. Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Кубань-2" (Краснодар) - "Чайка" (Песчанокопское) - 2:2 (1:0)
Голы: Завезен, 45 (1:0). Коновалов, 49 (2:0). Лусикян, 63 (2:1). Ситников, 77 (2:2).
Предупреждение: Дубовой, 90+1.
Судья: Недвижай (Ставрополь).
02 сентября. Краснодар. Стадион "Труд".