"Солярис" разгромил "Псков-747" в ПФЛ

В ПФЛ состоялись очередные матчи 7-го тура. В зоне "Запад" "Солярис" забил четыре безответных мяча команде "Псков-747". По два мяча на свой счет записали Ляднев и Барсов.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

7-й тур

"Солярис" (Москва) - "Псков-747" - 4:0 (2:0)

Голы: Ляднев, 3 (1:0). Ляднев, 9 (2:0). Барсов, 47 (3:0). Барсов, 71 (4:0).

Предупреждения: Поляков, 10. Добролович, 27. Ременчик, 37. Крупенин, 47. Недорезов, 49.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

2 сентября. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Строгино" (Москва) - 0:0

Предупреждения: Ларионов, 71. Драгунов, 77.

Судья: Кравченко (Псков).

2 сентября. Орехово-Зуево. Стадион "Знамя Труда".

"Текстильщик" (Иваново) - "ЦРФСО" (Смоленск) - 1:1 (0:0)

Голы: Орлов, 54 - с пенальти (1:0). Васильев, 88 - с пенальти (1:1).

Предупреждения: Блынду, 10. Митин, 45. Фомин, 48. Минченков, 49. Баннов, 74. Рытов, 87.

Удаления: Блынду (ЦРФСО), 52. Фомин (Текстильщик), 80.

Судья: Кудряшов (Вологда).

2 сентября. Иваново. Стадион "Текстильщик".

"Домодедово" (Москва) - "Коломна" - 1:0 (0:0)

Гол: Бакланов, 71.

Предупреждения: Гадзаов, 28. Федотов, 47. Зюзин, 67. Джигкаев, 88. Николаев, 90+1. Шакир, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

02 сентября. Домодедово. Стадион "Авангард".

"Торпедо" (Владимир) - "Спартак" (Кострома) - 1:0 (0:0)

Гол: Заикин, 55

Предупреждения: Рудаков, 8. Каратыгин, 39. Недогода, 86. Граб, 90+1.

Удаление: Зинин (Торпедо Вл), 30.

Судья: Ксенофантов (Ступино).

2 сентября. Владимир. Стадион "Торпедо".

"Динамо СПб" (Санкт-Петербург) - "Долгопрудный" - 1:0 (0:0)

Гол: Кулишев, 70.

Предупреждение: Рогов, 30.

Судья: Чернецов (Смоленск).

2 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Группа "Юг"

6-й тур

"Спартак Вл" (Владикавказ) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:2 (2:1)

Голы: Дмитриенко, 9 (0:1). Гатикоев, 24 (1:1). Караев, 26 (2:1). Дмитриенко, 51 (2:2).

Нереализованный пенальти: Гудаев (Биолог-Новокубанск), 90+1 (мимо)

Предупреждения: Караев, 12. Дудайти, 29. Алборов, 45. Гудаев, 55. Бастрон, 65. Засеев, 90+1.

Удаление: Дудайти (Спартак Вл), 45+1.

Судья: Хомченко-Глуховский (Астрахань).

02 сентября. Владикавказ. Стадион "Республиканский".

"Ротор" (Волгоград) - "Афипс" (Афипский) - 2:0 (1:0)

Голы: Сечин, 31 - с пенальти (1:0). Губочкин, 74 (2:0).

Предупреждения: Жданов, 19. Яковлев, 22. Олеников, 28. Гараев, 61. Хайманов, 61. Кожемякин, 68. Халваши, 90+1.

Удаление: Хайманов (Афипс), 78.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

02 сентября. Волгоград. Стадион "Зенит".

"Черноморец Н" (Новороссийск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 0:0

Предупреждения: Аброскин, 9. Резников, 54. Арлашин, 59. Гыстаров, 74. Пуляев, 77. Петрук, 84.

Судья: Гуренко (Астрахань).

02 сентября. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Сочи" (Сочи) - 1:0 (0:0)

Гол: Удунян, 64 (1:0).

Предупреждения: Лозенков, 30. Меджидов, 31. Киселев, 36. Муслимов, 72. Бабенко, 86. Корголоев, 89. Гаджикадиев, 90+1.

Судья: Смирнов (Кисловодск).

02 сентября. Махачкала. Стадион "Динамо".

"Динамо" (Ставрополь) - "Краснодар-2" - 2:0 (0:0)

Голы: Розов, 51 (1:0). Магомедов, 60 - с пенальти (2:0).

Предупреждения: Черов, 41. Назаров, 59.

Судья: Степаян (Ростов-на-Дону).

02 сентября. Ставрополь. Стадион "Динамо".

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба М" (Майкоп) - 1:2 (0:0)

Голы: Ашев, 48 (0:1). Арефьев, 73 (0:2). Джатиев, 89 (1:2).

Нереализованный пенальти: Датхужев (Дружба М), 28 (вратарь)

Предупреждения: Абидинов, 6. Мулляр, 45. Муков, 52. Дудин, 59. Волков, 61. Шогенов, 90+1.

Удаление: Абидинов (Машук-КМВ), 28.

Судья: Кукуян (Сочи).

02 сентября. Пятигорск. Стадион "Центральный".

"Кубань-2" (Краснодар) - "Чайка" (Песчанокопское) - 2:2 (1:0)

Голы: Завезен, 45 (1:0). Коновалов, 49 (2:0). Лусикян, 63 (2:1). Ситников, 77 (2:2).

Предупреждение: Дубовой, 90+1.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

02 сентября. Краснодар. Стадион "Труд".