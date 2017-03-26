14:40 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Солярис" может сняться с первенства ПФЛ

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Футбольный клуб "Солярис", занимающий шестое место в зоне "Запад" ПФЛ, на грани снятия с турнира. Футболистам уже несколько месяцев не выплачивается зарплата, прекращено обеспечение питания игроков.

28 марта должен был состояться товарищеский матч с "Чертаново" в рамках подготовки к сезону, но встреча отменена. Спортсмены отказываются выходить на тренировки, пока не будут решены все проблемы.

Под угрозой и матч первенства России, запланированный на 3 апреля в Смоленске. В ближайший вторник руководство клуба встретится с игроками и расскажет о ситуации. Напомним, что главным тренером команды является Владимир Маминов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы REN-TV

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