"Сочи" сыграет с "Ротором" на "Фиште"

Матч 24-го тура первенства России в ПФЛ между "Сочи" и "Ротором"​ пройдет на стадионе чемпионата мира-2018 "Фишт", сообщает официальный сайт клуба. Игра пройдет 23 апреля, начало – в 15.00 по московскому времени.

Эта игра станет второй официальной на "Фиште" – 28 марта сборная России провела контрольный матч с Бельгией (3:3).

– Все мы – и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты – очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! – сказал спортивный директор "Сочи" Максим Деменко. – Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы. Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать, все-таки это будет первая игра на таком уровне. Но с другой стороны, клубу пора привыкать к такой атмосфере и такому масштабу. Будем надеяться, что ребята не "перегорят" и проявят свои лучшие качества!

Вместимость "Фишта" составляет 40 тысяч зрителей. В этом сезоне "Сочи" проводит домашние поединки на Центральном стадионе имени Славы Метревели (10 200 зрителей). Согласно официальным протоколам, в общей сложности на девяти домашних играх сочинцев побывало 5250 зрителей (в среднем 583 за игру). Причем на двух матчах 2017 года присутствовало 200 и 250 человек, а больше 700 было лишь на первом поединке сезона – против "Ангушта" (2000 зрителей).