"Сочи" и "Ротор" забили шесть голов в матче второго дивизиона на стадионе "Фишт"

"Сочи" и "Ротор" сыграли вничью в матче 24-го тура второго дивизиона чемпионата России. Отметим, что встреча проходила на стадионе "Фишт", который примет игры Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

"Ротор" – лидирует в зоне "Юг", "Сочи" занимает пятое место.

Это был второй тестовый матч перед Кубком конфедераций на "Фиште" после товарищеской встречи Россия – Бельгия (3:3) в марте этого года.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Юг"

24-й тур

"Сочи" – "Ротор" (Волгоград) – 3:3 (1:1)

Голы: Гиоргобиани, 5 (1:0). Ионов, 36 (1:1). Сафин, 50 (2:1). Сечин, 60 – с пенальти (2:2). Сафин, 63 (3:2). Стуканов, 65 (3:3).

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

23 апреля. Сочи. Стадион "Фишт".