Смоленский клуб собирает деньги на покупку Ибрагимовича

Смоленский футбольный клуб "Искра", который в апреле дебютирует в первенстве КФК, дал старт необычной краундфандинговой кампании. В социальных сетях "Искра" объявила о старте сбора средств на покупку нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. В первый день кампании удалось собрать 1774 рубля.

– Если придерживаться таких темпов, то в месяц мы соберем 53 220 рублей, а в год – целых 647 510 рублей, – приводит "Рабочий путь" слова заявления представителя клуба. – Исходя из трансферной стоимости Златана в 5000000 евро, мы сможем его купить через каких-то 540 лет!!!! С учетом его амортизации, думаем, срок округлится до несчастных 500 лет! Мы же говорили, что все в этом мире возможно!