СМИ: потенциальный спонсор планирует вывести "Мордовию" из ПФЛ в еврокубки

У "Мордовии" может появиться новый спонсор, утверждает stolica-s.su. Им может стать председатель совета директоров "Евроцемент груп" Филарет Гальчев. Его компания производит до трети всего цемента в России.

Отмечается, что задача потенциального спонсора - довести "Мордовию" до еврокубков, чтобы выйти на европейский рынок и реализовать зарубежные бизнес-проекты. Кроме того, инвестор может взять в управление стадион ЧМ-2018 "Мордовия Арена".

"Мордовия" в сезоне-2015/16 вылетела из премьер-лиги, год спустя - из ФНЛ. В текущем сезоне саранцы идут на первом месте в группе "Урал-Приволжье" ФНЛ.