"Смена" уволила дисквалифицированных за ставки футболистов

"Смена" из Комсомольска-на-Амуре расторгла контракты с нападающим Ибрагимом Базаевым и защитником Игорем Балдиным, которых КДК РФС дисквалифицировал на два года за ставки на игру своей команды в матче с омским "Иртышом" (0:1), который состоялся 20 сентября. В итоге, напомним, было принято решение дисквалифицировать футболистов и аннулировать результат встречи, дата переигровки еще не назначена.

- Контракты и Базаева, и Балдина расторгнуты еще в октябре, когда подтвердились итоги расследования, – сказал генеральный директор "Смены" Юрий Жуков. (Андрей СИЗЯКИН)

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