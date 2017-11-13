Сергей Ревякин: "Желаю "Арарату" идти вперед намеченным курсом"

Вратарь Сергей Ревякин, расторгнувший контракт с "Араратом" по обоюдному согласию сторон, поблагодарил клуб за совместную работу. Голкипер надеется, что москвичи продолжат идти намеченным курсом.

– Благодарю руководство, административный и тренерский штаб "Арарата" за совместную работу и возможность стать частью нового и амбициозного проекта, – приводит клубная пресс-служба слова Ревякина. – Всегда буду следить и переживать за результаты команды.

Благодарю болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали как мне, так и всему коллективу. Желаю "Арарату" идти вперед намеченным курсом и добиться самых высоких результатов. Время, проведенное в команде, навсегда останется в моем сердце.

Ревякин расторг контракт с "Араратом"