Сергей Давыдов: "Провел четыре замечательных месяца в составе "Арарата"

Нападающий Сергей Давыдов, расторгнувший контракт с "Араратом" по обоюдному согласию сторон, пожелал клубу успехов в будущем. Ранее сообщалось, что 32-летний форвард получил предложение от другой команды и попросил отпустить его.

– Я провел четыре замечательных месяца в составе "Арарата". Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти, – приводит пресс-служба клуба слова Давыдова. – Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведенное в команде.

Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнеров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю "Арарату" больших побед и достижения новых высот!

Давыдов покинул "Арарат"