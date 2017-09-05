Сергей Давыдов: "Кроме одной выплаты по премиальным, долгов у "Арарата" перед футболистами нет"

Нападающий "Арарата" Сергей Давыдов рассказал, что у клуба нет долгов по заработной плате перед футболистами, за исключением одной выплаты по премиальным. При этом он отметил, что пока не занимался поисками новой команды, несмотря на неопределенность с будущим московского клуба.

-Я не слышал про расформирование команды, пока 100-процентной информации такой не было, - сказал Давыдов. - Это может Григорян так решил? Даже не знаю, что он будет говорить на пресс-конференции. Мы продолжаем готовится к Рязани.

- Сообщалось о непростом финансовом положении команды. Есть задолженности перед игроками?

- Перед игроками нет задолженности, кроме одной выплаты по премиальным. А так все выплатили.

- Новый клуб еще не начали себе подыскивать? Агент Марата Измайлова уже занялся этим.

- Пока нет. Продолжаю готовится к "Рязани".

- Футболистов не напрягает такая неопределенность с судьбой клуба?

- Да нет. Вот сегодня прошла тренировка, все были в хорошем настроении, на позитиве. Ждем информации от руководства. (Павел ГУРЕВИЧ)