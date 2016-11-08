10:51 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Сергей Анохин: "Слова Бодрова о сливе "Коломной" матча с "Солярисом" - полная чушь"

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Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин выразил мнение, что слова главного тренера "Коломны" Александра Бодрова о договорном характере матча 16-го тура группы "Запад" первенства ПФЛ с "Солярисом" (0:6) являются полной чушью. Он уверен, что данное обвинение ничем не обосновано.

– Это какая-то полная чушь, – приводит "Р-Спорт" слова Анохина. – Я был на матче, смотрел, "Коломне" нужно просто лучше играть и тренироваться. А тренеру нужно не высказываться в подобном ключе, а пытаться держать свою команду. Какой это тогда тренер? "Коломна" совершенно нормальная команда, и она должна была бороться, проигрывать 0:6 для них не серьезно. Но говорить о договорном характере матча – полная чушь. Зачем "Солярису" договариваться в принципе, в чем логика? Посмотрите турнирную таблицу, и вам самим все станет ясно.

Это сейчас довольно популярно для футбольного тренера – скинуть свои проблемы то на судей, то на договорной матч, то на погоду. На самом деле надо просто лучше работать. Говорящих людей у нас очень много, а делающих дело – мало. Им бы лучше поменьше таких историй раздувать и вместо этого работать. А если и говорить подобные вещи, то нужно обосновывать это фактами, а с голословными обвинениями нужно заканчивать.

У "Соляриса" есть своя игра, есть результат, хотя в начале сезона были проблемы с финансированием, не было понятно, куда команда движется. Но сейчас руководство команды поставило задачи, и у них есть серьезное будущее. Играть в договорные матчи они точно не будут, у них хороший коллектив.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161108/1111981577.html

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