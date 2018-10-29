Семшов извинился перед судьями за слова о "мразях"

Главный тренер новомосковского "Химика" Игорь Семшов извинился перед судьями за оскорбительные слова, сказанные после матча Олимп-ПФЛ с липецким "Металлургом" (0:1). 40-летний специалист назвал арбитров "мразями".

- Уважаемые Олег Александрович, Сергей Александрович, Андрей Викторович! Я хочу принести свои извинения Вам, всему судейскому корпусу, а также спортивной общественности и болельщикам, - приводит слова Семшова пресс-служба клуба. - На пресс-конференции после матча новомосковского "Химика" в Липецке против "Металлурга" я не сдержал эмоции и произнес оскорбительные слова в адрес арбитров, обслуживавших матч.

После поражения моей команды я находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии и позволил себе поступок, за который испытываю чувство стыда. Мои слова вызвали широкий общественный резонанс, поэтому я хочу заявить, что судьи на футбольном поле выполняют очень важную и сложную работу. У нас общее дело - популяризация спорта. Футбол - это не просто игра, это и страсть, и азарт, и эмоции. Еще раз приношу вам свои извинения.

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