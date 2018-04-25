"Сатурн" проиграл липецкому "Металлургу"

"Сатурн" дома проиграл липецкому "Металлургу" в 20-м туре первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Раменская команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. "Металлург" с 31 баллом располагается на седьмой позиции.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Юг"
"Сатурн" (Раменское) - "Металлург Лп" (Липецк) - 0:1 (0:1)
Гол: Иванников, 44 (0:1).
Судья: Веселов (Москва).
25 апреля. Раменское. Стадион "Сатурн".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/south/