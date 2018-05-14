"Сахалин" выиграл первенство ПФЛ на "Востоке", но в ФНЛ не пойдет

"Сахалин" досрочно стал победителем группы "Восток" первенства России в ПФЛ. Ранее стало известно, что ни один клуб "Востока" не подал заявку на участие в ФНЛ, из-за чего из второго по силе российского дивизиона вылетело не пять клубов, а четыре. Таким образом, уже третий год подряд победитель "Востока" отказывается от повышения.

В 2017 году в ФНЛ отказалась выходить "Чита", в 2016-м - "Смена". Последним в ФНЛ с "Востока" вышел "Байкал" в 2015 году, но уже в следующем сезоне он вылетел обратно.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

21-й тур

"Сахалин " (Южно-Сахалинск) - "Иртыш" (Омск) - 5:1 (3:0)

Голы: Гаглоев, 17 (1:0). Гаглоев, 32 - с пенальти (2:0). Коломыц, 42 (3:0). Фатихов, 52 (4:0). Есиков, 68 (5:0). Багаев, 74 (5:1).

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Динамо " (Барнаул) - 2:1 (1:1)

Голы: Ян, 4 (1:0). Худяков, 12 (1:1). Павлишин, 68 (2:1).

Удаление: Худяков (Д), 34.