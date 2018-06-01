"Сахалин" удалили из зоны "Сибирь". Судьба клуба теперь неясна

Победитель зоны "Восток" – "Сахалин", который выиграл турнир в этом сезоне, не обнаружил себя среди участников новообразованной зоны "Сибирь". Фото "СЭ"

По информации "СЭ", сегодня на общем собрании ПФЛ было принято решение о переформатировании турнира.

Вместо зоны "Восток" образована зона "Сибирь", в которую, предположительно, войдет 6 команд. При этом победитель зоны "Восток" – "Сахалин", который выиграл турнир в этом сезоне, не обнаружил себя среди участников новообразованной зоны "Сибирь". Это решение стало шоком для клуба.

Вероятно, будет образована зона "Дальний Восток", однако состав участников неизвестен – соответственно, неясна и судьба "Сахалина", у которого есть подтвержденный бюджет и желание продолжать участвовать в турнире ПФЛ. (Сергей ЕГОРОВ)