"Сахалин" разгромил "Смену" и упрочил лидерство на "Востоке"

"Сахалин" разгромил "Смену" в матче 18-го тура первенства России в ПФЛ. За пять туров до конца сезона клуб из Южно-Сахалинска оторвался от преследователей - "Читы" и барнаульского "Динамо" - на 3 очка.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

18-й тур

"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 1:1 (1:0)

Голы: Дудкин, 10 (1:0). Тарабанов, 84 (1:1).

"Зенит" (Иркутск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (0:0)

Голы: Завьялов, 51 - с пенальти (0:1). Пытлев, 89 (1:1).

Нереализованный пенальти: Старков (Д), 42 (вратарь).

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 3:0 (1:0)

Голы: Гаглоев, 45 (1:0). Фатихов, 61 (2:0). Фатихов, 83 (3:0).