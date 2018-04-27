"Сахалин" разгромил "Смену" и упрочил лидерство на "Востоке"

"Сахалин" разгромил "Смену" в матче 18-го тура первенства России в ПФЛ. За пять туров до конца сезона клуб из Южно-Сахалинска оторвался от преследователей - "Читы" и барнаульского "Динамо" - на 3 очка.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Восток"
18-й тур
"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 1:1 (1:0)
Голы: Дудкин, 10 (1:0). Тарабанов, 84 (1:1).
"Зенит" (Иркутск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (0:0)
Голы: Завьялов, 51 - с пенальти (0:1). Пытлев, 89 (1:1).
Нереализованный пенальти: Старков (Д), 42 (вратарь).
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 3:0 (1:0)
Голы: Гаглоев, 45 (1:0). Фатихов, 61 (2:0). Фатихов, 83 (3:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/east/