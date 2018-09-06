"Сахалин" разгромил иркутский "Зенит" в 7-м туре группы "Восток" ОЛИМП-ПФЛ - 3:0.

ОЛИМП - ПФЛ

7-й тур

"Сахалин Ю-С" (Южно-Сахалинск) - "Зенит" (Иркутск) - 3:0 (0:0)

Голы: Гаглоев, 61 - с пенальти (1:0). Маслов, 80 (2:0). Холодилов, 90+4 (3:0).

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

06 сентября. Томск. Стадион "Темп".

В другом матче "Сибирь-2" сыграла вничью с "Читой" - 1:1.

"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Чита" - 1:1 (1:1)

Голы: Корбут, 10 - в свои ворота (0:1). Дудолев, 31 (1:1).

Судья: Сединкин (Омск).

06 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".

В еще одной встрече барнаульское "Динамо" проиграло "Иртышу" - 1:3.

"Динамо" (Барнаул) - "Иртыш" (Омск) - 1:3 (1:0)

Голы: Завьялов, 12 (1:0). Разборов, 46 (1:1). Морозов, 63 (1:2). Разборов, 68 (1:3).

Нереализованный пенальти: Разборов (Иртыш), 68 (вратарь)

Судья: Цыганок (Владивосток).

06 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".

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