"Сахалин" обыграл "Зенит", "Смена" уступила "Чите"

"Сахалин" на своем поле выиграл у иркутского "Зенита" в матче 14-го тура первенства ПФЛ в группе "Восток". В другой встрече "Чита" на выезде обыграла "Смену".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Восток"
14-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Зенит" (Иркутск) - 3:1 (0:0)
Голы: Евстигнеев, 61 (1:0). Алахвердов, 66 (2:0). Масляк, 83 (3:0). Гандилян, 90 (3:1).
Удаления: Михайлов (З), 12. Духнов (С), 13.
Судья: Цыганок (Владивосток).
Южно-Сахалинск. Стадион "Космос".
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Чита" (Чита) - 0:2 (0:1)
Голы: Разборов, 41 (0:1). Разборов, 77 (0:2).
Судья: Петренко (Новосибирск).
Комсомольск-на-Амуре. Стадион "Металлург".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/east/