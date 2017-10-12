"Сахалин" обыграл "Зенит", "Смена" уступила "Чите"

"Сахалин" на своем поле выиграл у иркутского "Зенита" в матче 14-го тура первенства ПФЛ в группе "Восток". В другой встрече "Чита" на выезде обыграла "Смену".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Восток"

14-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Зенит" (Иркутск) - 3:1 (0:0)

Голы: Евстигнеев, 61 (1:0). Алахвердов, 66 (2:0). Масляк, 83 (3:0). Гандилян, 90 (3:1).

Удаления: Михайлов (З), 12. Духнов (С), 13.

Судья: Цыганок (Владивосток).

Южно-Сахалинск. Стадион "Космос".



"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Чита" (Чита) - 0:2 (0:1)

Голы: Разборов, 41 (0:1). Разборов, 77 (0:2).

Судья: Петренко (Новосибирск).

Комсомольск-на-Амуре. Стадион "Металлург".