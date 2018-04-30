"Сахалин" обыграл "Смену" и укрепил лидерство в турнирной таблице

"Сахалин" выиграл у "Смены" со счетом 2:1 в рамках 16-го тура ПФЛ. Счет открыли хозяева поля, на 17-й минуте забил южно-сахалинский полузащитник Евгений Матрахов.

"Сахалин" держится на первом месте в турнирной таблице ПФЛ, набрав 30 очков. "Смена" занимает четвертую строчку, имея в активе 20 очков.

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Группа "Запад"

16-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – 2:1 (2:1)

Голы: Матрахов, 17 (1:0). Гаглоев, 29 (2:0). Юрченко, 42 (2:1).

Судья: Цыганок (Владивосток).

30 апреля. Южно-Сахалинск. Стадион "Космос".