"Сахалин" обыграл "Динамо" и укрепил лидерство в турнирной таблице

"Сахалин" разгромил барнаульское "Динамо" со счетом 5:1 в матче 18-го тура ПФЛ в группе "Восток". Таким образом, южно-сахалинская команда набрала 36 очков и опережает ближайшего преследователя, "Смену", на 10 очков.

Первенство России

ФПЛ

Группа "Восток"

18-й тур

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Динамо" (Барнаул) – 5:1 (3:1)

Голы: Гаглоев, 7 (1:0). Коломыц, 35 (2:0). Худяков, 36 (2:1). Матрахов, 41 (3:1). Духнов, 53 (4:1). Гаглоев, 82 (5:1).

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

17 мая. Южно-Сахалинск. Стадион "Спартак".

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск) – 3:1 (1:1)

Голы: Дьяченко, 14 (1:0). Юдов, 31 (1:1). Юрченко, 64 (2:1). Дьяченко, 73 (3:1).

Судья: Цыганок (Владивосток).

17 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".

"Зенит" (Иркутск) – "Чита" – 0:0

Судья: Лапатухин (Москва).

17 мая. Иркутск. Стадион "Труд".