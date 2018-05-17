"Сахалин" обыграл "Динамо" и укрепил лидерство в турнирной таблице

"Сахалин" разгромил барнаульское "Динамо" со счетом 5:1 в матче 18-го тура ПФЛ в группе "Восток". Таким образом, южно-сахалинская команда набрала 36 очков и опережает ближайшего преследователя, "Смену", на 10 очков.
Первенство России
ФПЛ
Группа "Восток"
18-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Динамо" (Барнаул) – 5:1 (3:1)
Голы: Гаглоев, 7 (1:0). Коломыц, 35 (2:0). Худяков, 36 (2:1). Матрахов, 41 (3:1). Духнов, 53 (4:1). Гаглоев, 82 (5:1).
Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).
17 мая. Южно-Сахалинск. Стадион "Спартак".
"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск) – 3:1 (1:1)
Голы: Дьяченко, 14 (1:0). Юдов, 31 (1:1). Юрченко, 64 (2:1). Дьяченко, 73 (3:1).
Судья: Цыганок (Владивосток).
17 мая. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
"Зенит" (Иркутск) – "Чита" – 0:0
Судья: Лапатухин (Москва).
17 мая. Иркутск. Стадион "Труд".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2017-2018/east/