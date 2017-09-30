"Рязань" разгромила "Зоркий", "Торпедо" сыграло вничью с брянским "Динамо"

"Торпедо" потеряло очки в матче 11-го тура группы "Центр" ПФЛ против "Динамо" из Брянска. Столичный клуб занимает в таблице второе место, отставая от "Арарата" на 5 очков.

Первенство России

ПФЛ

Центр

11-й тур

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Сокол" (Саратов) - 0:4 (0:3)

Голы: Курзенев, 16 (0:1). Бугаенко, 37 (0:2). Курзенев, 45+1 (0:3). Бугаенко, 48 (0:4).

"Калуга" - "Металлург" (Липецк) - 0:1 (0:0)

Гол: Викторов, 77.

"Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 0:0

"Химик" (Новомосковск) - "Энергомаш" (Белгород) - 0:0

"Зенит" (Пенза) - "Сатурн" (Раменское) - 1:0 (0:0)

Гол: Гатикоев, 90+5.

"Рязань" - "Зоркий" (Красногорск) - 3:0 (2:0)

Голы: Мещеряков, 5 (1:0). Коляев, 45 (2:0). Абовян, 55 (3:0).