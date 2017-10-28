"Рязань" и "Металлург" проиграли, "Арарат" оторвался от преследователей на 15 очков

"Рязань" уступила "Строгино" в матче 15-го тура группы "Центр" ПФЛ. В другом поединке "Металлург" из Липецка проиграл брянскому "Динамо". Ранее лидер таблицы "Арарат" одолел "Сатурн" и оторвался от ближайших преследователей уже на 15 очков. В активе клуба, созданного в 2017 году, 41 очко из 45 возможных, ни одного поражения и всего 8 пропущенных мячей в 15 встречах.

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Центр

15-й тур

"Зоркий" (Красногорск) - "Энергомаш" (Белгород) - 1:1 (0:0)

Голы: Цимбал, 49 (1:0). Тонких, 86 (1:1).

"Химик" (Новомосковск) - "Калуга" - 3:0 (1:0)

Голы: Белянин, 4 (1:0). Андрейченко, 60 (2:0). Мингазов, 84 (3:0).

"Динамо" (Брянск) - "Металлург" (Липецк) - 2:0 (0:0)

Голы: Баранов, 76 (1:0). Пазин, 83 (2:0).

"Зенит" (Пенза) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 1:0 (0:0)

Гол: Муромцев, 77.

"Рязань" (Рязань) - "Строгино" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Сергеев, 5.