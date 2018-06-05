Руководство Краснодарского края хочет сохранить "Кубань"

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что руководство региона планирует сохранить "Кубань". Ранее стало известно, что клуб не получил лицензию РФС и не сможет выступать в ФНЛ, но в будущем сезоне заявится в ПФЛ.

- Мы намерены восстанавливать клуб, за последние два года уже удалось снизить объем задолженности с 4 миллиардов до 2,8 миллиарда рублей, - цитирует ТАСС Коробку. - Сейчас у команды есть спонсор, который готов финансировать клуб, но не выплачивать старые долги.

Также Коробка добавил, что из-за формальных ограничений "Кубань" временно сменит название.