Руководство "Коломны" посетит заседание РФС по поводу матча с "Солярисом"

Руководство "Коломны" 10 ноября посетит РФС для разъяснения ситуации по матчу 16-го тура группы "Запад" первенства ПФЛ против "Соляриса" (0:6). После игры наставник подмосковной команды Александр Бодров заявил, что игроки могли сдать матч из-за игры на тотализаторе.

– Сейчас мы всей командой собрались у телевизора и пересматриваем эпизоды игры. Завтра еще поедем в РФС, где соберется рабочая группа, которая будем нами заниматься, – цитирует ТАСС директора "Коломны" Александа Куранова. – Пока могу сказать, что это футбол, и прямых доказательств того, о чем говорят, нет. Как можно строить обвинения на основе того, что кто-то недобежал или перебежал?

Все голы "Соляриса" "Коломне", тренер которой обвинил игроков в сдаче матча //

Тренер "Коломны": "Доказать сдачу игры я не могу, но все вижу…" //

Директор "Коломны": "Это уровень мастерства игроков, а не сдача матча" //

Странный матч "Солярис" – "Коломна". Как это было