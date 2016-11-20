17:12 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Ротор" забил пять мячей "Кубани-2"

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Состоялись матчи 17-го тура ПФЛ в зоне "Юг". "Ротор" крупно обыграл "Кубань-2" и продолжает лидировать в турнирной таблице.

ПФЛ

Зона "Юг

17-й тур

"Кубань-2" (Краснодар) - "Ротор" (Волгоград) - 0:5 (0:4)

Голы: Николаев, 6 (0:1). Николаев, 17 (0:2). Гараев, 25 (0:3). Олеников, 45+1 (0:4). Жданов, 61 (0:5). 

Нереализованный пенальти: Жданов (Ротор), 53 (вратарь)

"Спартак" (Владикавказ) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:0 (2:0)

Голы: Гатикоев, 3 (1:0). Гатикоев, 45 - с пенальти (2:0).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 2:0 (2:0)

Голы: Садиров, 4 (1:0). Баев, 11 (2:0).

"Ангушт" (Назрань) - "Дружба М" (Майкоп) - 0:0

"Армавир" (Армавир) - "Сочи" (Сочи) - 0:0 

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:0 (0:0)

Гол: Далиев, 87 (1:0). 

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/south/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Forester75

Молодцы! Ротор - вперёд!

17:50

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