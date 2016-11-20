"Ротор" забил пять мячей "Кубани-2"

Состоялись матчи 17-го тура ПФЛ в зоне "Юг". "Ротор" крупно обыграл "Кубань-2" и продолжает лидировать в турнирной таблице.
ПФЛ
Зона "Юг
17-й тур
"Кубань-2" (Краснодар) - "Ротор" (Волгоград) - 0:5 (0:4)
Голы: Николаев, 6 (0:1). Николаев, 17 (0:2). Гараев, 25 (0:3). Олеников, 45+1 (0:4). Жданов, 61 (0:5).
Нереализованный пенальти: Жданов (Ротор), 53 (вратарь)
"Спартак" (Владикавказ) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:0 (2:0)
Голы: Гатикоев, 3 (1:0). Гатикоев, 45 - с пенальти (2:0).
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 2:0 (2:0)
Голы: Садиров, 4 (1:0). Баев, 11 (2:0).
"Ангушт" (Назрань) - "Дружба М" (Майкоп) - 0:0
"Армавир" (Армавир) - "Сочи" (Сочи) - 0:0
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:0 (0:0)
Гол: Далиев, 87 (1:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/south/
Forester75
Молодцы! Ротор - вперёд!
17:50