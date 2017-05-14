"Ротор" вышел в единоличные лидеры "Юга" в ПФЛ

"Ротор" победил "Ангушт" в матче 27-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. В другом поединке "Афипс" уступил "Сочи", что позволило волгоградцам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы за три тура до конца сезона.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

27-й тур

"Кубань-2" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) - 1:3 (0:2)

Голы: Ридель, 9 (0:1). Шалбузов, 45 (0:2). Кажаров, 57 - с пенальти (0:3). Журавлев, 74 (1:3).

Нереализованный пенальти: Нурисов (К), 6 (вратарь).

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 1:1 (1:0)

Голы: Клюкин, 25 (1:0). Григорян, 67 (1:1).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Армавир" - 0:1 (0:1)

Гол: Войдель, 18.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1 (0:0)

Голы: Григорян, 59 (1:0). Карташов, 70 (1:1).

Нереализованный пенальти: Обозный (Ч), 88 (вратарь).

"Ротор" (Волгоград) - "Ангушт" (Назрань) - 3:0 (3:0)

Голы: Жданов, 13 (1:0). Сечин, 15 (2:0). Ионов, 35 (3:0).

"Сочи" - "Афипс" (Афипский) - 2:0 (0:0)

Голы: Морозов, 47 (1:0). Прус, 69 (2:0).

"Спартак" (Владикавказ) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Гурциев, 71.

Удаление: Хайбуллаев (Л), 90+3.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:2 (0:1)

Голы: Магомедов, 20 (0:1). Сердюков, 54 (0:2).