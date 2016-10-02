"Ротор" разгромил "Сочи" и остался лидером на "Юге"

"Ротор" в матче 10-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ разгромил "Сочи" - 4:1. Алексей Жданов оформил дубль и вышел в лидеры в гонке бомбардиров. Клуб из Волгограда в турнирной таблице опережает на три очка "Черноморец", который сегодня одолел "Краснодар-2".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

10-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Армавир" - 0:0

"Ротор" (Волгоград) - "Сочи" - 4:1 (4:1)

Голы: Жданов, 23 - с пенальти (1:0). Стуканов, 27 (2:0). Жданов, 29 (3:0). Киселев, 30 (3:1). Стуканов, 40 (4:1).

"Афипс" (Афипский) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:0 (1:0)

Гол: Черкасов, 44.

"Динамо" (Ставрополь) - "Ангушт" (Назрань) - 0:1 (0:1)

Гол: Конов, 10.

СКА (Ростов-на-Дону) - "Дружба" (Майкоп) - 1:0 (0:0)

Гол: Геворкян, 90.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 2:0 (1:0)

Голы: Борзых, 16 (1:0). Медников, 56 (2:0).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:0)

Гол: Обозный, 70.