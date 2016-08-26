"Ротор" разгромил ростовский СКА, "Армавир" уступил "Чайке"

"Ротор" в матче 5-го тура первенства ПФЛ в гостях разгромил СКА - 4:1. В другом матче "Армавир" дома уступил "Чайке" - 0:2. В параллельных встречах "Афипс" разгромил владикавказский "Спартак", "Дружба" проиграла ставропольскому "Динамо", "Сочи" сыграл вничью с "Ангуштом".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

5-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) - "Ротор" (Волгоград) - 1:4 (1:2)

Голы: Жданов, 3 (0:1). Арлашин, 5 (1:1). Сечин, 24 (1:2). Жданов, 54 (1:3). Сидоричев, 88 (1:4).

"Афипс" (Афипский) - "Спартак" (Владикавказ) - 3:0 (3:0)

Голы: Хибаба, 1 (1:0). Яковлев, 4 (2:0). Яковлев, 8 (3:0).

"Дружба" (Майкоп) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:1 (0:0)

Гол: Сердюков, 57.

"Армавир" - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:2 (0:2)

Голы: Обозный, 18 (0:1). Обозный, 34 (0:2).

"Сочи" (Сочи) - "Ангушт" (Назрань) - 1:1 (0:0)

Голы: Ваниев, 68 (1:0). Дзейтов, 90 (1:1).