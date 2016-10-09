"Ротор" потерял очки, но увеличил отрыв от "Черноморца"

"Армавир" сыграл вничью с "Ротором" в матче 11-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ - 0:0. Концовку поединка армавирцы провели в меньшинстве. В другой встрече "Черноморец" проиграл "Сочи" и упустил возможность сократить отставание от лидирующих волгоградцев.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

11-й тур

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)

Гол: Зенин, 90+1.

"Дружба" (Майкоп) - "Афипс" (Афипский) - 2:1 (0:0)

Голы: Делок, 54 (1:0). Чернышев, 71 (2:0). Манченко, 84 - в свои ворота (2:1).

"Сочи" - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:0 (0:0)

Гол: Гацко, 82.

"Армавир" - "Ротор" (Волгоград) - 0:0

Удаление: Войдель (А), 86.

"Ангушт" (Назрань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:2 (1:2)

Голы: Конов, 6 (1:0). Гитинов, 12 - в свои ворота (1:1). Джатиев, 37 (1:2). Дзейтов, 75 (2:2).

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Ставрополь) - 1:2 (0:0)

Голы: Хасцаев, 54 (0:1). Хасцаев, 72 (0:2). Кадимов, 77 (1:2).