"Ротор" победил "Афипс", "Армавир" взял верх над "Ангуштом"

Состоялись матчи 20-го тура ПФЛ в зоне "Юг". "Ротор" победил "Афипс" со счетом 3:1. "Армавир" взял верх над "Ангуштом" со счетом 2:1.

ПФЛ

Зона "Юг"

20-й тур

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Спартак" (Владикавказ) - 2:1 (1:1)

Голы: Гудаев, 13 - с пенальти (1:0). Гурциев, 23 (1:1). Клюкин, 90 (2:1).

"СКА" (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:0 (0:0)

Гол: Шумилин, 47 (1:0).

"Афипс" (Афипский) - "Ротор" (Волгоград) - 1:3 (0:1)

Голы: Крутов, 9 (0:1). Бесланеев, 63 (0:2). Сечин, 66 - с пенальти (0:3). Глушков, 82 (1:3).

Нереализованный пенальти: Глушков (Афипс), 82 (вратарь)

"Армавир" (Армавир) - "Ангушт" (Назрань) - 2:1 (0:0)

Голы: Конов, 48 (0:1). Гаджибеков, 86 (1:1). Турик, 90+1 (2:1).

Предупреждение: Барахоев, 45.

Удаление: Барахоев (Ангушт), 64.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 4:0 (1:0)

Голы: Комличенко, 42 (1:0). Черчесов, 56 (2:0). Овсепян, 71 (3:0). Овсепян, 80 (4:0).

"Дружба" (Майкоп) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 3:0 (2:0)

Голы: Кажаров, 41 (1:0). Правило, 42 (2:0). Делок, 50 (3:0).