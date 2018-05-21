"Ротор" объявил об уходе главного тренера Павлова

"Ротор" на своем официальном сайте объявил, что принял решение не продлевать контракты с главным тренером Сергеем Павловым и старшим тренером Сергеем Жуковым.

По итогам прошедшего Первенства ФНЛ "Ротор" занял 17-е место и вылетел в ПФЛ.

Напомним, Павлов возглавил волгоградскую команду в октябре прошлого года после отставки Валерия Есипова.