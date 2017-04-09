"Ротор" на выезде обыграл "Дружбу", "Кубань-2" потерпела поражение

Майкопская "Дружба" на своем поле проиграла "Ротору" в матче 22-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг". Волгоградский коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице. В других сегодняшних встречах "Черноморец" выиграл у "Биолога", "Сочи" одолели "Машук", а "Кубань-2" уступила "Ангушту".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Юг"

22-й тур

"Дружба" (Майкоп) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:0)

Гол: Жданов, 72.

Судья: Иванников (Ставрополь).

Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба"".

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:2 (0:1)

Голы: Солтанов, 27 - с пенальти (0:1). Пуляев, 51 (0:2).

Судья: Ермаков (Краснодар).

Новокубанск. Стадион "Биолог".

"Чайка" (Песчанокопское) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Бояринцев, 86.

Судья: Кошко (Белореченск).

Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

"Армавир" (Армавир) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 1:1 (0:1)

Голы: Магомедов, 43 (0:1). Падерин, 80 (1:1).

Судья: Костевич (Рыльск).

Армавир. Стадион "Юность".

"Сочи" (Сочи) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:0 (1:0)

Гол: Сафин, 12.

Предупреждение: Остапенко, 38.

Удаления: Баев (М), 33. Остапенко (М), 68.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".

"Ангушт" (Назрань) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)

Гол: Нурахмедов, 83.

Судья: Волошин (Смоленск).

Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".

"Афипс" (Афипский) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 2:0 (2:0)

Голы: Демченко, 31 - с пенальти (1:0). Хайманов, 35 (2:0).

Судья: Шафеев (Волгоград).

Афипский. Стадион "Андрей Арена".