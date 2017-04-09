"Ротор" на выезде обыграл "Дружбу", "Кубань-2" потерпела поражение

Майкопская "Дружба" на своем поле проиграла "Ротору" в матче 22-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг". Волгоградский коллектив продолжает лидировать в турнирной таблице. В других сегодняшних встречах "Черноморец" выиграл у "Биолога", "Сочи" одолели "Машук", а "Кубань-2" уступила "Ангушту".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Юг"
22-й тур
"Дружба" (Майкоп) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:0)
Гол: Жданов, 72.
Судья: Иванников (Ставрополь).
Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба"".
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:2 (0:1)
Голы: Солтанов, 27 - с пенальти (0:1). Пуляев, 51 (0:2).
Судья: Ермаков (Краснодар).
Новокубанск. Стадион "Биолог".
"Чайка" (Песчанокопское) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (0:0)
Гол: Бояринцев, 86.
Судья: Кошко (Белореченск).
Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".
"Армавир" (Армавир) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 1:1 (0:1)
Голы: Магомедов, 43 (0:1). Падерин, 80 (1:1).
Судья: Костевич (Рыльск).
Армавир. Стадион "Юность".
"Сочи" (Сочи) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:0 (1:0)
Гол: Сафин, 12.
Предупреждение: Остапенко, 38.
Удаления: Баев (М), 33. Остапенко (М), 68.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Сочи. Стадион "Центральный им. Метревели".
"Ангушт" (Назрань) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)
Гол: Нурахмедов, 83.
Судья: Волошин (Смоленск).
Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".
"Афипс" (Афипский) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 2:0 (2:0)
Голы: Демченко, 31 - с пенальти (1:0). Хайманов, 35 (2:0).
Судья: Шафеев (Волгоград).
Афипский. Стадион "Андрей Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/south/