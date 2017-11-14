Роман Павлюченко: "Обратно в "Урал"? Что будет завтра – не знаю"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал "СЭ" о подробностях конфликта с руководством клуба. Напомним, в "Арарате" недовольны поведением форварда, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.

– Не кажется странной ситуация, что со многими футболистами в "Арарате" разрывают контракт?

– Не знаю, почему так. Такие вопросы лучше задать руководству. Я отвечаю только за ту ситуацию, которая сложилась со мной.

– Если обратно позовут в "Урал" – вернетесь?

– На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком "Арарата". А что будет завтра – не знаю. (Павел ГУРЕВИЧ)