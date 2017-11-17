Роман Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь"

Нападающий Роман Павлюченко, расторгнувший контракт с "Араратом", не планирует завершать карьеру. В то же время форвард не стал говорить о предложениях со стороны других клубов.
– С "Араратом" мы расторгли контракт. Наши пути с клубом разошлись, никуда я обращаться не планировал и планирую, – отметил Павлюченко. – Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать.
В составе "Арарата" 35-летний Павлюченко провел 12 матчей, в которых забил девять голов.
В среду пресс-служба команды сообщила, что "Арарат" принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС. (Андрей СИЗЯКИН)
SPARTAK***1964
Романчик пилювай на всех, иди в Урал . Попадешь с ним в евролигу, там отгрузишь пяток смачных голов и опять в Тотенхем. А потом в Спартак проведём прощальный матч. В Спартаке ты мне очень нравился. Желаю тебе главное здоровья.
13:24
wedes
Бездельник с высоким самомнением.
13:22
old grumbler
Кто бы сомневался такой зарплаты как в футболе не найдет уж точно... а за такие деньги чего бы на поле номер не отбывать...
13:18
otradny
К Уткину звездуй в Эгриси,в инстаграме на тебя смотреть буду)))
13:13
shur
Заканчивай играть, никому ты не нужен, только в ЛФЛ
13:08
shur
Заканчивай играть, или в ЛФЛ, больше нигде тебя не возьмут.
12:58
marksan
А что ты можешь ещё кроме пинания мяча?
12:57