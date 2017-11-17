Роман Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь"

Нападающий Роман Павлюченко, расторгнувший контракт с "Араратом", не планирует завершать карьеру. В то же время форвард не стал говорить о предложениях со стороны других клубов.

– С "Араратом" мы расторгли контракт. Наши пути с клубом разошлись, никуда я обращаться не планировал и планирую, – отметил Павлюченко. – Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать.

В составе "Арарата" 35-летний Павлюченко провел 12 матчей, в которых забил девять голов.

В среду пресс-служба команды сообщила, что "Арарат" принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС. (Андрей СИЗЯКИН)