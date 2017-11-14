Роман Павлюченко: "Если "Арарат" решил разорвать контракт, значит, будем разрывать"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал "СЭ" о подробностях конфликта с руководством клуба. Напомним, в "Арарате" недовольны поведением форварда, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.

– У вас же еще была травма. Вы восстановились?

– Получил микронадрыв мышцы. До сих пор болит. И даже после игры с "Химиком" главный тренер мне сказал: "Ром, понимаю, что к следующей игры ты, скорее всего, не восстановишься". И я тоже понимал, что в следующем матче не смогу помочь команде. Но без спроса, самолично, никогда бы не улетел! Не могу понять, почему они так решили.

Я сегодня встречался с генеральным директором, объяснил, что меня отпустили. А он мне говорит: "Тебя никто не отпускал". Даже не знаю, что еще сказать. Если клуб решил разорвать контракт, значит, будем разрывать.

– Не видите другой выход из этой ситуации?

– Не знаю. У меня завтра тренировка, и по действующему контракту обязан на ней присутствовать. Посмотрим дальше, что будет. Мне неприятно, что все так выставили в СМИ. Как будто я, капитан команды, кинул ее, наплевал на все. Мне стало обидно.

У меня была подобная ситуация в "Урале". Предстояла важная игра с "Локомотивом", и я за два дня до нее подошел к президенту клуба Григорию Иванову и попросил уехать, так как все равно не мог помочь из-за травмы. И он пошел навстречу. Это нормальная ситуация, ничего такого не было. А здесь выставили так, что я бросил клуб. Я такой человек и футболист, который всегда переживает за результат. Никогда не поступил бы по принципу: я – Павлюченко, а вы никто! Это не в моих правилах, воспитан по-другому. (Павел ГУРЕВИЧ)