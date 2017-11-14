Роман Павлюченко: "Без спроса покинул "Арарат"? Я же не больной человек"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал "СЭ" о подробностях конфликта с руководством клуба. Напомним, в "Арарате" недовольны поведением форварда, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.

– Хотелось бы прояснить ситуацию по поводу моего отъезда из "Арарата", – начал Павлюченко. – Это неправда, что я без спроса покинул команду. Я в футболе много лет, и знаю, что игрок не имеет права без разрешения покинуть клуб, так нельзя. Я же дружу с мозгами!

– Как все было?

– Разговаривал с президентом "Арарата", и он мне сказал следующее: "Если главный тренер тебя отпускает, то я не против". Естественно, я и до, и после игры спросил разрешения у тренера. Он тоже меня отпустил. И на следующий день, когда команда собралась на тренировке, мне никто не позвонил и не спросил – почему тебя нет на занятии?

Спустя пять дней у команды было собрание, где ребятам рассказали, что клуб хочет разорвать со мной контракт, потому что я уехал без спроса. Не понимаю, что происходит. Может, какое-то недопонимание случилось. Если бы мне президент и главный тренер сказали, что не отпускают, никуда бы не уехал! Я же не больной человек.

Но это не единственная причина, почему со мной решили разорвать контракт. Второе, что мне сказали – я плохо играл за "Арарат". За 11 матчей забил девять мячей, и, по мнению руководства, это плохой результат, ведь я должен был забить в два-три раза больше! Для меня это странно, не понимаю. Ну ответил им: "Если так решили, то давайте". Но это же нечестно!

Завтра у команды будет тренировка. И я поеду на занятие, так как соглашение пока действует. А что будет дальше – неизвестно. (Павел ГУРЕВИЧ)