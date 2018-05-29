Роман Авдеев: "Долги "Торпедо" составляют миллиард рублей. Они тянутся еще с РФПЛ"

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев в интервью "СЭ" рассказал о размере задолженности клуба. Однако бизнесмен не назвал сроки ее погашения, хотя и пообщел избавиться от всех долгов "Торпедо".

– Какая сумма долга?

– Около миллиарда рублей.

– Это же огромные деньги.

– Согласен. Огромные. Долги тянутся еще с РФПЛ.

– Фактически с 2014 года, – добавила президент клуба Елена Еленцева.

– Не закрывая эти долги, клуб не может дальше существовать, – отметил Авдеев. – Сроки их погашения называть сейчас не буду. Но все задолженности мы погасим. Другого варианта просто нет. Мы провели аудит. Теперь нам понятно, откуда взялись все долги. Я бы не хотел говорить, что все, что было до меня – ошибочно. Сложилось так, как сложилось. Я же принимал решение приобрести "Торпедо" не с закрытыми глазами. И сейчас не могу говорить, что мне продали кота в мешке.

"Торпедо" в чемпионате ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр" заняло шестое место, отстав от лидера – "Арарата" – на 21 очко. По словам Авдеева, задача команды на сезон-2018/19 – выйти в ФНЛ​.(Илья АНДРЕЕВ)

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