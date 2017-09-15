Ребко рассказал, сколько зарабатывает в "Арарате"

Полузащитник "Арарата" Алексей Ребко признался, что перебрался в клуб ПФЛ не ради денег. В интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик" он объяснил ситуацию со слухами о закрытии клуба после ухода его президента Валерия Оганесяна.

– Я не стал подыскивать новый клуб, – отметил Ребко. – Не знаю насчет других ребят. Но мы все понимали, что скорее всего команды не будет. Между собой решили доиграть. И перед матчем узнали, что "Арарат" продолжит существовать. Наш спонсор сказал, что постарается все исправить. Он сказал, что ищет выход из ситуации. И вот нашли, договорились. Сказали, что нас так не бросят. Все обещанное выполнялось. Как узнали, что "Арарат" почти наверняка закроется? Пришел наш юрист и сказал, что команду будет сложно сохранить. Естественно, мы поверили, потому что это человек Габрелянова. Но потом, видимо, они договорились. И главным стал Габрелянов. Эта команда и так его была. Оганесян занимал пост президента, но все равно был человеком Габрелянова, который все спонсировал с первого дня.

Почему я в "Арарате"? Он находится в Москве. Деньги? Нет. Скорее амбиции, состав. Цели? Премьер-лига за два года. Выход в ФНЛ, а потом и выше. Я получаю в "Арарате" меньше, чем в "Луче-Энергии" получал. Сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц.