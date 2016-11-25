Рабочая группа РФС: "Признаков договорного матча "Солярис" - "Коломна" нет"

Рабочая группа РФС-ПФЛ провела полноценный анализ матча "Солярис" - "Коломна" (6:0) не только опросив игроков и тренеров и запросив данные букмекерских контор. Впервые в истории российского футбола был проведен анализ на детекторе лжи. В результате сделано заключение – признаков влияния на результат не выявлено.

В заявлении на официальном сайте РФС говорится следующее:

Рабочая группа Российского футбольного союза и Профессиональной футбольной Лиги под председательством члена Исполкома РФС, президента ПФЛ Андрея Соколова завершила работу по изучению обстоятельств, связанных с проведением состоявшегося 7 ноября 2016 года матча 16-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 2016-2017 годов "Солярис" Москва – "Коломна", и высказываний главного тренера команды "Коломна" Александра Бодрова на послематчевой пресс-конференции.



Рабочая группа РФС-ПФЛ составила следующее заключение:



– в игре 16-го тура Первенства России по футболу между командами "Солярис" Москва и "Коломна", состоявшейся 7 ноября 2016 года, отсутствуют признаки договорного матча;



– данных, свидетельствующих об участии футболистов команды "Коломна" в ставках в букмекерских конторах или игре на тотализаторе применительно к указанному матчу, не выявлено;



– подозрений в отношении ставок в букмекерских конторах и концентрации ставок на какой-то определенный исход в матче 16-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 2016-2017 годов "Солярис" Москва – "Коломна" Коломна, не выявлено;



– данных, свидетельствующих об умышленном влиянии футболистов команды "Коломна" на определенный исход в указанном матче, не выявлено;



– данных, свидетельствующих о каком-либо влиянии руководителей и тренеров футбольного клуба "Коломна" на определенный исход в матче, состоявшемся 7 ноября 2016 года, не выявлено;



– данных, свидетельствующих о влиянии третьих лиц на руководителей, тренеров, футболистов команды "Коломна" с целью достижения определенного исхода в матче, состоявшемся 7 ноября 2016 года, не выявлено.



Заключение рабочей группы РФС-ПФЛ основано на: рапортах главного судьи и инспектора матча 16-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 2016-2017 годов "Солярис" Москва – "Коломна"; изучении видеоматериалов данного матча; объяснениях представителей футбольных клубов "Коломна" и "Солярис", полученных в период заседаний рабочей группы; официальной информации объединений букмекерских организаций; результатах тестирования футболистов команды "Коломна" на контактном полиграфе.



Рабочей группой РФС-ПФЛ установлено, что Александр Бодров привлечен футбольным клубом "Коломна" на должность главного тренера команды с лишь целью соблюдения регламентирующих документов Российского футбольного союза. Бодров А.А. не проводил с футболистами команды учебно-тренировочных мероприятий на регулярной основе, а также не осуществлял должного руководства командой "Коломна" в период соревновательной деятельности, в том числе при подготовке к матчу 16-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 2016-2017 годов "Солярис" Москва – "Коломна" Коломна и в день его проведения 7 ноября 2016 года.



Рабочая группа РФС-ПФЛ отмечает добровольное содействие футбольного клуба "Коломна" в изучении обстоятельств, связанных проведением матча 16-го тура Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ 2016-2017 годов "Солярис" Москва – "Коломна" Коломна.