Против бывшего директора пензенского "Зенита" возбуждено дело о сокрытии 6 миллионов

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора пензенского "Зенита", подозреваемого в сокрытии более 6 миллионов рублей от налоговой службы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону. По данным следствия, бывший директор "Зенита", зная о недоимке налогов на сумму более 9 миллионов рублей, смог скрыть денежные средства организации в размере более 6 миллионов рублей, за счет которых могло бы осуществляться списание долга по налогам. Речь идет о периоде с февраля по июль 2017 года.

В настоящее время следователи ведут сбор необходимых документов и показаний, направленных на закрепление доказательной базы.

"Зенит" выступает в группе "Центр" ПФЛ.