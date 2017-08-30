Причина ухода Оганесяна из "Арарата" - состояние здоровья

Валерий Оганесян покинул пост президента "Арарата" по состоянию здоровья, сообщает официальная страница клуба в соцсети "Вконтакте". Клуб был основан в этом году, в его составе выступает ряд известных футболистов, включая Романа Павлюченко, Марата Измайлова, Игоря Лебеденко и других.

- К сожалению, в связи с серьезными проблемами со здоровьем, требующими длительного лечения, я вынужден покинуть команду и сложить с себя полномочия президента и должность генерального директора. Уверен, что клуб и в дальнейшем будет добиваться успехов и решит поставленные задачи. Благодарю всех футболистов, тренерский и административный штаб за совместную работу, - заявил Валерий Оганесян.