Президентом "Арарата" избран основатель группы компаний "Ташир"

Основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян избран президентом "Арарата", выступающего в ПФЛ. Председателем совета директоров стал совладелец группы компаний "Авилон" Авагумян Камо Кимович, сообщает официальная группа клуба "ВКонтакте".

Пост вице-президента клуба занял Галстян Погос Артушович. Руководителем тренерского штаба назначен Звездин Игорь Сергеевич. В тренерский штаб вошли:

Главный тренер-аналитик – Безняк Дмитрий Анатольевич

Старший тренер – Букаткин Максим Сергеевич

Тренер вратарей – Костенко Евгений Александрович

Пост спортивного директора команды занял Хачатурян Артем Левонович. "Арарат" был основан в 2017 году Арамом Габреляновым. В первый же год своего существования команда дошла до 1/16 Кубка России, где уступила "СКА-Хабаровск" (1:2).