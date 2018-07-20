Президент "Торпедо": "Подаем заявление по факту разжигания расовой ненависти"

Президент "Торпедо" Елена Еленцева выступила на пресс-конференции, посвященной негативному заявлению болельщиков клуба на несостоявшееся возвращение воспитанника черно-белых Эрвинга Ботаки.

– Наш клуб не приемлет расизм ни в каком из его проявлений, – заявила Еленцева. – Сегодня на основании публикации в социальных сетях мы подадим заявление о проведении проверки и процессуального решения по факту разжигания расовой ненависти, вражды и оскорблении человеческого достоинства. Над заявлением работают юрист, и они решат – будет ли для проверки представлен один или несколько постов.

– С 10 по 19 июля у нас на просмотре находился воспитанник нашей школы защитник Эрвинг Ботака. Тренерский штаб увидел в нем перспективу. Представитель футболиста изначально предлагал переход футболиста по условиям свободного трансфера. За время тренировок игрок проявил хорошо, успел сыграть в товарищеском матче со "Спартаком-2". Фактически все шло к завершению, но 17 июля мы получили официальное письмо от "Локомотива" о том, что Эрвингу было сделано официальное предложение о продлении контракта, поэтому его бывшему клубу положена компенсация в случае заключении договора с Ботакой. На основании этого письма решили контракт не заключать, – добавила президент "Торпедо". (Евгений БЕЛОУСОВ)​