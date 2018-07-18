Президент "Торпедо" – о ситуации с темнокожим игроком: "Расизм не имеет права на существование"

Президент "Торпедо" Елена Еленцева прокомментировала "СЭ" заявление фанатского объединения "Запад-5", которое выступает против перехода в команду защитника Эрвина Ботаки.

– Мы уважаем и стараемся прислушиваться к мнению разных групп болельщиков – они все для нас важны, – сказала Еленцева. – И, как и прежде, все возникающие вопросы мы будем решать посредством диалога.

– Расизм – негативное явление, которое не имеет права на существование. Мы твердо придерживаемся этой точки зрения, будем всячески бороться с проявлениями нетерпимости, – отметила президент "Торпедо".

– Клуб, команда и болельщики – единое целое. Для нас это главный принцип, на основе которого мы продолжим двигаться вперед, – резюмировала Еленцева.

Ботака, родившийся в подмосковном Пушкине, является воспитанником "Торпедо". Выступал за молодежную команду "Локомотива" и "Казанку". На прошлой неделе объединение торпедовских болельщиков "Запад-5" выступило против трансфера 19-летнего футболиста, который подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона-2018/19. Фанаты заявили, что, заключая соглашение с Ботакой, руководство клуба проявляет к ним неуважение. Вскоре на странице "Запад-5" во "Вконтакте" появилась запись "В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)"

Позже объединение пояснило, что для болельщиков "Торпедо" не устраивает, что ранее Ботака был игроком "Локомотива" – принципиального соперника черно-белых. (Илья АНДРЕЕВ)